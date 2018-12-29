Рубль в раздумьях - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль в последний рабочий день года слегка "сползает" вниз - в направлении психологически значимых круглых уровней 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне низкой рыночной активности. Сказывается то, что российский рынок торгуется в одиночестве - в мире сегодня выходной. Обе валюты по-прежнему находятся около максимумов с сентября. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 69-70,2 рубля, евро - в коридоре 79,1-80,5 рубля", - считает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.