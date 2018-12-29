В январе рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 67-70,50 по отношению к доллару - ИК "ФИНАМ"

Аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином, слабые показатели европейской экономики и замедление темпов роста прибыли американских компаний будут основными темами в первом квартале 2019 года. На данном этапе развивающиеся рынки, включая российский, проявляют относительную устойчивость к внешнему негативу. Однако предел прочности не безграничен, и при усилении продаж в Штатах не выстоят и они. В последние несколько торговых дней декабря пара рубль/доллар обосновалась в диапазоне 69,25-69,75. Возможное тестирование отметок 70-70,50 будет зависеть от конъюнктуры на внешних площадках. Однако, на взгляд эксперта, большая часть негатива уже учтена в текущем курсе российской валюты, и в январе рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 67-70,50 по отношению к доллару.