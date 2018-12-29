Евро останется в русле медвежьего тренда - eToro

По итогам декабря евро вырос благодаря повсеместному ослаблению доллара. Однако на месячном графике пара EUR/USD осталась в русле медвежьего тренда, расположившись неподалеку от минимумов середины 2017 года, отмеченных на подходе к отметке 1.12, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Котировки активно тянулись к отметке 1.15, но так и не смогли бросить вызов сопротивлению, целостность которого валюта не нарушала более двух месяцев.

"Если говорить о перспективах евро на следующий год, здесь есть как повышательные, так и понижательные риски, - указывает Михаил Мащенко. - К концу года рынки неожиданно столкнулись с угрозой замедления роста европейской экономики. Доказательством тому послужили данные Markit, отразившие замедление роста деловой активности в декабре до минимумов более чем за четыре года. На фоне тревожных экономических сигналов инвесторы, которые ранее рассчитывали на первое повышение ставки ЕЦБ в четвертом квартале 2019 года, теперь пересматривают свои ожидания и сомневаются, что переход к ужесточению политики будет уместным до 2020 года".

Эксперт добавил сюда неопределенность, которая исходит не только со стороны протекционизма Трампа, но и из Франции, которая рискует скатиться в рецессию, из Италии, где сохраняются опасения по поводу кредитного кризиса, а также из Британии в контексте Брекзита и его последствий - официальный выход страны из ЕС должен состояться в марте. В итоге складывается не самая благоприятная картина для единой валюты.

"Но не будем забывать о настроениях по доллару, которые могут если не перечеркнуть, то ослабить влияние вышеупомянутых факторов. Пока Федрезерв не отступается от своего намерения повышать ставки далее, хотя и более умеренными темпами. На декабрьском заседании регулятор дал понять, что не станет прекращать ужесточение до тех пор, пока экономика не подаст действительно опасные сигналы, а инфляция резко замедлится. Если этого не произойдет, американский ЦБ продолжит идти с большим опережением в контексте нормализации политики, что подержит доллар", - заключает аналитик eToro.