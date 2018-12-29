Рынок акций переходит в руки крупных игроков - Алор Брокер

Вчера Индекс Московской биржи на умеренно-положительном внешнем фоне вырос на 1,3%, закрывшись чуть выше отметки 2355 пунктов, где проходит линия поддержки восходящего тренда. Причем покупки наблюдались по всему спектру ликвидных бумаг, что говорит о настрое рынке на рост, указывает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. После закрытия фондовой секции Московской биржи американские рынки подросли, прибавив по итогам пятницы более 1%. У аналитика складывается впечатление, что американские "медведи", наращивавшие жир с начала декабря по католическое рождество, сами были съедены на праздники вместо классической рождественской индейки. Три последние сессии американский рынок растет как на дрожжах, причем без наличия особых причин. Впрочем, и падение также было беспричинным.

"Судя по всему дальнейшая предновогодняя динамика рынка в отсутствие внешних индикаторов, будет исключительно в руках крупных инвесторов, которые могут попытаться нарисовать нужные им цены по отдельным бумагам, - комментирует эксперт. - Правда, года три-четыре мы практически перестали видеть попытки сильно задрать рынок в последние часы старого года, чтобы повысить результаты своих портфелей и размер получаемых годовых бонусов. Несколько очернил хороший фон на утреннем открытии не просьба, не заявление, а требование глав Германии и Франции освободить украинских моряков и обеспечить беспрепятственный проход всех судов через Керченский пролив. Это может подлить масла в огонь санкционных рисков. Сложным остается вопрос и о переносе позиций на следующий год. Вполне возможно, что мы откроемся в январе гэпом в 2-4%, но вот в какую сторону? Американский рынок пока подает сильные сигналы на рост, но мы неоднократно видели, как мнение заокеанских инвесторов менялось на противоположенное в течение нескольких часов. Но в любом случае решение лучше принимать в первой половине дня - после обеда ликвидность рынка станет совсем низкой. Вряд ли в отсутствие иностранных инвесторов мы увидим какие-либо серьезные изменений курса рубля - кто хотел купить или продать валюту под длительные праздники сделал это в течение недели".