Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом порядка 0.3-0.5%, в районе 2365-2370 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом порядка 0.3-0.5%, в районе 2365-2370 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 п. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Это будет связано с его полной изоляцией от любых внешних сигналов и от присутствия нерезидентов. Кроме того, обороты торгов будут невысоки и по причине приближающихся новогодних праздников. Во второй половине дня российский рынок акций будет еще более "тонким". Поэтому участники локальных торгов могут рассчитывать лишь на заметные спекулятивные движения в некоторых бумагах", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.