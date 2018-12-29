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29 декабря 2018 года 09:33
Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре упал до 54,4 пункта с 55,6 пункта в ноябре - IHS Markit
Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2018 года упал до 54,4 пункта с 55,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 53,9 пункта против 55 пунктов в ноябре. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение. Как говорится в исследовании, несмотря на снижение темпов роста деловой активности в сфере услуг РФ, в декабре он оказался существенным, что было связано с увеличением объемов новых заказов, как от внутренних, так и от иностранных клиентов. Более того, итоги IV квартала были самым сильным за 2018 год, несмотря на декабрьские данные, свидетельствующие о минимальном росте деловой активности за четыре месяца. В декабре на фоне привлечения новых клиентов продолжился быстрый рост новых заказов, при этом его темпы замедлились лишь незначительно по сравнению с ноябрем и остались выше исторических данных. Рост новых экспортных заказов был высоким в результате усиления спроса как от новых, так и от традиционных клиентов. "Фактически, темпы роста новых заказов из-за рубежа были максимальными за всю историю данного исследования, начавшегося в сентябре 2014 года", - отмечается в исследовании. Вслед за устойчивым ростом новых заказов компании увеличили число рабочих мест в декабре. Темпы роста занятости ускорились до восьмимесячного максимума на фоне повышения рабочих нагрузок. Незавершенные заказы в декабре сократились 13-й месяц подряд. Падение было существенным, а его темпы оказались выше тренда, несмотря на некоторое замедление с ноября. Темпы инфляции закупочных цен замедлились второй месяц подряд в декабре. Тем не менее, российские поставщики услуг указали на существенный рост затрат в целом. Участники, указавшие на повышение, объясняли это увеличением заработной платы и ростом цен на энергоносители. В связи с этим компании стремились частично переложить увеличившееся бремя расходов на клиентов путем повышения цен на услуги. Рост отпускных цен в целом был устойчивым, но уровень инфляции опустился ниже среднего в этой серии. Деловые ожидания в российской сфере услуг повысились в декабре. Ожидания дальнейшего роста новых заказов и устойчивый рост деловой активности повлияли на позитивные настроения. Степень оптимизма была второй максимальной с февраля и высокой в контексте исторических данных.
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