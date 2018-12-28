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28 декабря 2018 года 18:52

Текущее падение цен на нефть оказывает отрицательное влияние на темпы бурения - "Открытие Брокер"

На прошедшей неделе мировые цены на нефть продолжали снижаться под влиянием высокого предложения, а также возможного срыва сделки ОПЕК+, несмотря на заверения участников о планируемом снижении добычи, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Дополнительный негатив добавляли протекционистские войны и политический хаос в Вашингтоне, усиливший давление на рынки.

В результате стоимость нефти сорта WTI опустилась до уровня $42,47 за баррель, но цены вновь восстановились к уровню $45 за баррель. Цены на нефть сорта Brent снижались к уровню $50,64 за баррель, после чего подросли к уровню $52,50 за баррель. Спред между сортами нефти по состоянию на 27 декабря 2018 г. составил $7,6, отношение спреда к цене сорта WTI составило 16,9%.

Предложение России о созыве внеочередного совещания ОПЕК+ не нашло поддержки, поэтому дополнительных контактов со странами ОПЕК не состоялось. Однако стороны соглашения ОПЕК+ всю неделю продолжали заверять рынок в намерении сократить добычу больше, чем на 1,2 млн бар. в сутки в случае необходимости.

Глава Минэнерго РФ А. Новак сообщил, что результат соглашения станет заметен на рынке в конце 1-го полугодия 2019 г., а пока замедление экономической активности в мире, падение на фондовом рынке и сезонное снижение спроса оказывают отрицательное влияние на цены и повышают волатильность.

Мониторинг ситуации на рынке намечен на 1 кв. 2019 г. - встреча мониторингового совета ОПЕК+ намечена на февраль-март. Встреча с российскими нефтепроизводителями и Минэнерго РФ состоялась на этой неделе, а следующая запланирована на январь 2019 г.

Фактором неопределённости остаётся поведение США относительно иранских санкций и продолжения закупок основными покупателями иранской нефти с начала мая 2019 г., когда истечёт шестимесячный период послаблений. Пока что частные поставщики иранской нефти не ощущают никаких препятствий в закупках, но ситуация может усложниться уже весной.

Кроме того, низкие цены уже оказали негативное влияние на американских производителей нефти, т.к. там наблюдается снижение производительности и трудности с финансированием проектов.

Однако американские власти всё же сорвали заключение долгосрочного соглашения странами ОПЕК+ через принятие закона о введении санкций к производителям нефти о картельном сговоре, известное как "NOPEC". На прошедшей неделе Минэнерго РФ заявило, что отдельная структура по регулированию рынка нефти странами ОПЕК+ создаваться не будет, хотя создание регулирующего механизма все еще обсуждается.

По сообщению ОПЕК, избыток нефти на рынке в конце ноября 2018 г. составил 37 млн баррелей против 340 млн баррелей в январе 2017 г.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 14 декабря 2018 г. упали на 10,7 млн бар. и составили 1878,7 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю снизились на 0,5 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти подрос до 7,423 млн бар. в сутки, экспорт подрос до 2,325 млн бар. в сутки, внутреннее производство осталось на уровне 11,6 млн бар. в сутки.

По состоянию на 14 декабря 2018 г. запасы нефти в Cushing составили 40,5 млн бар. против 39,4 млн бар. на позапрошлой неделе и 53 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США снизились на 0,4 млн бар. и составили 649,1 млн бар.

Обновленный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США выйдет сегодня вечером, но может быть отложен из-за приостановки работы правительства.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 21 декабря 2018 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 10 единиц к предыдущей неделе и составило 883 единицы против 747 единиц на эту же дату 2017 г.

Текущее падение цен на нефть оказывает отрицательное влияние на темпы бурения, что станет заметно примерно через 6-9 месяцев, а добыча сланцевой нефти убыточна при ценах на уровне $40-50.

По данным GAC, импорт нефти в Китай из Саудовской Аравии в ноябре 2018 г. составил 1,596 млн бар. в сутки, из России - 1,593 млн бар. в сутки, из Ирана - 388,7 тыс. бар. в сутки, из США - 335,6 тыс. бар. в сутки. Экспорт дизтоплива из Китая в ноябре составил 1,23 млн тонн, бензина - 630 тыс. тонн.

Импорт нефти в Японию в ноябре 2018 г., по данным METI, упал на 6,2% в годовом выражении до 3,12 млн бар. в сутки, отмечает специалист "Открытие Брокер".

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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