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Главная / Аналитикам / Аналитика / Отечественный фондовый рынок закроет день в "плюсе" на фоне отсутствия внешнего негатива - "Открытие Брокер"
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28 декабря 2018 года 17:06
Отечественный фондовый рынок закроет день в "плюсе" на фоне отсутствия внешнего негатива - "Открытие Брокер"
"Фьючерсы на индексы США указывали на возможный рост рынка в пределах 0,8% в начале торгов. Конец года, как правило, характеризуется низкой активностью реальных участников, что создаёт пространство для повышенной волатильности, которую порождают алгоритмичные системы торговли. Впрочем, пятничные торги могут пройти в "плюсе" на фоне закрытия годовых и месячных коротких позиций, которые ещё не были "выбиты" в предыдущие торговые дни. Из статистики вечером выйдут Чикагский PMI и, вероятно, данные по продаже нового жилья и незавершённым сделкам по продаже недвижимости. Однако уверенности в этом нет из-за частичной заморозки работы американского правительства. Отечественный фондовый рынок закроет день в "плюсе" на фоне отсутствия внешнего негатива", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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28 декабря 2018 года 18:52
На прошедшей неделе мировые цены на нефть продолжали снижаться под влиянием высокого предложения, а также возможного срыва сделки ОПЕК+, несмотря на заверения участников о планируемом снижении добычи, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Дополнительный... читать дальше
.28 декабря 2018 года 14:18
"Бегство от рисков уже не носит такого агрессивного масштаба как в начале недели, но инвесторы определенно продолжают нервничать. Об этом говорит сохраняющийся спрос на такие защитные валюты, как иена и франк. Доллар же продолжает страдать от политических проблем в США, а пристальное внимание... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:37
"EUR продолжает незначительно укрепляться. Пара EURUSD торгуется в районе отметок 1.145. Основным фактором давления на USD сейчас выступает продолжающаяся приостановка работы американского правительства. По последней информации, возобновление работы правительства произойдет не ранее начала 2019... читать дальше
.28 декабря 2018 года 11:55
Основными вызовами для нефтяного рынка в 2019г. станут: дальнейший рост производства в США и замедление темпов роста глобальной экономики - "Нордеа Банк"
"Нефтяные контракты завершают год сдержанным ростом (+2%), после того как на торгах накануне вновь демонстрировали снижение на 5%. Brent торгуется в районе отметки $53.2/bbl, WTI $45.6/bbl. Повышенная волатильность последних дней обусловлена фактором “тонкого” рынка и отсутствием значимых для... читать дальше
.28 декабря 2018 года 09:45
Рынок акций США вышел в плюс по итогам волатильной сессии в четверг. Фондовые индексы Азии растут, Nikkei 225 в минусе из-за предупреждения Банка Японии о рисках. Нефть дорожает, несмотря на новости о росте запасов в США, Brent вернулась выше $53. читать дальше
.28 декабря 2018 года 09:14
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2327,81 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2380 пунктов, указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Локальная поддержка во фьючерсе на... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:05
"Восстановление доллара оказалось недолгим - вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:39
"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более... читать дальше
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