Индекс МосБиржи может протестировать уровень 2380 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня российский рынок торгуется на "мажорной ноте", рублевый индикатор МосБиржи растет на 1,35%. Фьючерс на индекс РТС прибавляет 1,65%. На данном этапе поддержки снова находятся на уровнях 106000 и 104000 п., сопротивления расположены на рубежах 108000 и 110000 пунктов. До конца торговой сессии индекс МосБиржи может протестировать уровень 2380 пунктов", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.