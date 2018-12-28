Цена фьючерсных контрактов негативно реагирует на вышедшие данные от API - ИК "ФИНАМ"

"В пятницу нефтяные котировки теряют 0,23%, проводя торги под уровнем $53 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсных контрактов негативно реагирует на вышедшие данные от API, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,9 миллиона баррелей, а запасы бензина увеличились на 3,7 миллиона баррелей. Сегодня игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США и данных по буровой активности от Baker Hughes", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.