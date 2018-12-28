Несмотря на фондовый ажиотаж, рубль отступает - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Просадка продолжается: несмотря на фондовый ажиотаж, рубль шаг за шагом отступает. Остаюсь верен мысли, что выше 70+ в паре с долларом он окажется, но не особенно надолго. Продажа этой валютной пары, или пары EUR|RUB, спекуляция, на которой мы планировали получить следующую после успешных шортов в нефти и Сбербанке порцию прибыли и положительных эмоций, откладывается хотя бы до середины января. Но вероятность самой спекуляции оцениваем высоко. Рубль дешев, даже после роста НДС и акцизов, даже после достижения 5-7% годовых инфляционной синусоидой. А перспективы третьей мировой, способной перечеркнуть наши оптимистичные планы, все-таки туманны", - комментирует ситуацию член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.