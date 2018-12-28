Рубль продолжает демонстрировать сдержанную негативную динамику в основных валютных парах - "Нордеа Банк"

"Рубль продолжает демонстрировать сдержанную негативную динамику в основных валютных парах. Несмотря на относительно благоприятный внешний фон для валют развивающихся рынков и восстановление нефтяных цен, российская валюта теряет свои позиции. Не оказывает заметной поддержки рублю и фактор налоговых платежей. Текущая слабость рубля может объясняться желанием рыночных игроков захеджировать свои валютные риски, сократив позиции в рубле в преддверии продолжительных новогодних праздников. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 68.8-70", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".