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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль продолжает демонстрировать сдержанную негативную динамику в основных валютных парах - "Нордеа Банк"
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28 декабря 2018 года 11:22
Рубль продолжает демонстрировать сдержанную негативную динамику в основных валютных парах - "Нордеа Банк"
"Рубль продолжает демонстрировать сдержанную негативную динамику в основных валютных парах. Несмотря на относительно благоприятный внешний фон для валют развивающихся рынков и восстановление нефтяных цен, российская валюта теряет свои позиции. Не оказывает заметной поддержки рублю и фактор налоговых платежей. Текущая слабость рубля может объясняться желанием рыночных игроков захеджировать свои валютные риски, сократив позиции в рубле в преддверии продолжительных новогодних праздников. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 68.8-70", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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28 декабря 2018 года 11:55
Основными вызовами для нефтяного рынка в 2019г. станут: дальнейший рост производства в США и замедление темпов роста глобальной экономики - "Нордеа Банк"
"Нефтяные контракты завершают год сдержанным ростом (+2%), после того как на торгах накануне вновь демонстрировали снижение на 5%. Brent торгуется в районе отметки $53.2/bbl, WTI $45.6/bbl. Повышенная волатильность последних дней обусловлена фактором “тонкого” рынка и отсутствием значимых для... читать дальше
.28 декабря 2018 года 09:45
Рынок акций США вышел в плюс по итогам волатильной сессии в четверг. Фондовые индексы Азии растут, Nikkei 225 в минусе из-за предупреждения Банка Японии о рисках. Нефть дорожает, несмотря на новости о росте запасов в США, Brent вернулась выше $53. читать дальше
.28 декабря 2018 года 09:14
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2327,81 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2380 пунктов, указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Локальная поддержка во фьючерсе на... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:05
"Восстановление доллара оказалось недолгим - вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:39
"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:22
"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:49
" Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%.... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:41
"В понедельник Brent в очередной раз обновляла многомесячные минимумы и фиксировала спад более чем на 5%. Во вторник, когда большинство рынков было закрыто на празднование католического Рождества, нефть теряла еще до 10%. Параллельно с этим рушились глобальные фондовые индексы - тем более... читать дальше
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