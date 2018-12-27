Ожидания роста ставок ограничивают интерес локальных игроков к ОФЗ - Промсвязьбанк

В 3 кв. 2018 г. средний уровень доходности 2-летних ОФЗ составил 7,9%, 10-летних – 8,68%. По сравнению со 2 кв.2018 г.

доходность 2-лених ОФЗ выросла на 30 б.п., 10-летних на 40 б.п., констатируют эксперты Промсвязьбанка. Давление на рынок рублевых облигаций оказала совокупность внешних и внутренних факторов. Продажи ОФЗ со стороны нерезидентов проходили на фоне снижения цен на нефть и сохранения санкционных рисков. Общее ослабление спроса глобальных инвесторов на локальные облигации развивающихся

стран происходит в результате ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, усиления торгового протекционизма США, ожиданий

замедления темпов роста мировой экономики в 2019 г. Из внутренних факторов отмечены рост стоимости фондирования российских банков и сокращение профицита ликвидности.

"В 2019 г. мы прогнозируем, что давление внешних факторов на рынок рублевых облигаций сохранится, - прогнозируют аналитики банка. - В марте-апреле Конгресс США может рассмотреть закон о санкциях на российский госдолг. ФРС и ЕЦБ, скорее всего, продолжат ужесточение монетарной политики. Спрос на ОФЗ со стороны российских игроков будет низким изза удорожания фондирования, ускорения инфляции. Кроме того, давление на цены ОФЗ будут оказывать ожидания увеличения предложения нового госдолга. В 2019 г. Минфин планирует увеличение внутренних заимствований на 1,8 трлн руб., в 2020 г. – на 1,9 трлн руб. В 2019 году наш базовый прогноз предполагает рост доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 9,00% - 9,20% годовых. Реализация санкционных рисков и полное выполнение плана внутренних

заимствований могут привести к росту доходности 10-летних ОФЗдо 10 – 11%".