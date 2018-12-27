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27 декабря 2018 года 18:15
Ожидания роста ставок ограничивают интерес локальных игроков к ОФЗ - Промсвязьбанк
В 3 кв. 2018 г. средний уровень доходности 2-летних ОФЗ составил 7,9%, 10-летних – 8,68%. По сравнению со 2 кв.2018 г. доходность 2-лених ОФЗ выросла на 30 б.п., 10-летних на 40 б.п., констатируют эксперты Промсвязьбанка. Давление на рынок рублевых облигаций оказала совокупность внешних и внутренних факторов. Продажи ОФЗ со стороны нерезидентов проходили на фоне снижения цен на нефть и сохранения санкционных рисков. Общее ослабление спроса глобальных инвесторов на локальные облигации развивающихся стран происходит в результате ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, усиления торгового протекционизма США, ожиданий замедления темпов роста мировой экономики в 2019 г. Из внутренних факторов отмечены рост стоимости фондирования российских банков и сокращение профицита ликвидности. "В 2019 г. мы прогнозируем, что давление внешних факторов на рынок рублевых облигаций сохранится, - прогнозируют аналитики банка. - В марте-апреле Конгресс США может рассмотреть закон о санкциях на российский госдолг. ФРС и ЕЦБ, скорее всего, продолжат ужесточение монетарной политики. Спрос на ОФЗ со стороны российских игроков будет низким изза удорожания фондирования, ускорения инфляции. Кроме того, давление на цены ОФЗ будут оказывать ожидания увеличения предложения нового госдолга. В 2019 г. Минфин планирует увеличение внутренних заимствований на 1,8 трлн руб., в 2020 г. – на 1,9 трлн руб. В 2019 году наш базовый прогноз предполагает рост доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 9,00% - 9,20% годовых. Реализация санкционных рисков и полное выполнение плана внутренних заимствований могут привести к росту доходности 10-летних ОФЗдо 10 – 11%".
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27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
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.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:05
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.27 декабря 2018 года 12:39
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.27 декабря 2018 года 12:22
"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:49
" Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%.... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:41
"В понедельник Brent в очередной раз обновляла многомесячные минимумы и фиксировала спад более чем на 5%. Во вторник, когда большинство рынков было закрыто на празднование католического Рождества, нефть теряла еще до 10%. Параллельно с этим рушились глобальные фондовые индексы - тем более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 10:37
"Мощное повышение котировок нефти во многом можно отнести на счёт закрытия "коротких" позиций. Вполне естественно, что отскок на Wall Street породил и движение вверх по индикативным контрактам "чёрного золота". В районе $50 проходит линия 61,8% коррекции по Brent в диапазоне минимальных значений... читать дальше
.27 декабря 2018 года 09:36
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду "взлетели" на 5% и более. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:12
"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые... читать дальше
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