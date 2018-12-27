Полная фундаментальная оценка индекса МосБиржи составляет 2931 пункт - Промсвязьбанк

"Российский рынок в целом фундаментально недооценен и сочетает в себе самую высокую дивидендную доходность и самые низкие оценки по мультипликаторам относительно аналогов, - указывают аналитики Промсвязьбанка. - Сравнивая по мультипликатору P/E российский и бразильский индекс Bovespa, мы отмечаем, что индекс МосБиржи почти в два раза дешевле своего аналога. Это во многом связано со структурой индекса и его асимметрией в пользу нефтегазового сектора (51%), бумаги которого существенно недооценены рынком, например, Газпром. Если привести индексы к единой структуре (индекс Bovespa более диверсифицирован), то дисконт сокращается до 35%. Инвесторы по-прежнему считают российский рынок высокорискованным активом, в связи с чем отток капитала продолжается, а рынок остается малоликвидным. Это связано, в первую очередь, с распродажами на ЕМ, но, отчасти, и с сохранением санкционного давления. Мы считаем, что санкционная премия рынка, которая уже снизилась к концу года до примерно 5%, ввиду более сдержанных ожиданий по санкциям, вряд ли будет сокращаться дальше в 2019г".

Согласно текущим оценкам экспертов банка, полная фундаментальная оценка индекса МосБиржи составляет 2931 пункт (по состоянию на 21.12.18.) Среди секторов наибольший фундаментальный потенциал роста имеют бумаги финансового сектора, электроэнергетики, нефтегаза, телекомы и отдельные истории в горнодобывающем секторе и металлургах. В нефтегазовом секторе по upside potential выделяются привилегированные акции Башнефти, характеризующиеся высоким дивидендным доходом, и Сургутнефтегаз. Привлекательным аналитикам Промсвязьбанка представляется Газпром: внешний спрос на газ устойчив, компания проходит пик инвестиционного цикла и, вероятно, увеличит дивиденды. В горнодобывающем сегменте свой потенциал не реализовали акции Полюса; в металлургах, на взгляд специалистов банка, интересная идея - акции ММК.

"Несмотря на высокий фундаментальный потенциал роста, для ТМК определяющим является спрос в Америке и параметры новой инвестиционной стратегии, которая будет опубликована весной, что, на наш взгляд, ограничит возможности для снижения дисконта к

фундаментальной цене, - отмечается в обзоре банка. - Заметно недооцененными смотрятся, исходя из нашего экономического прогноза, внутренние сектора, ориентированные на внутренний спрос, во главе с ВТБ, Сбербанком, Интер РАО, Аэрофлотом и Магнитом. Привлекательны «дивидендные истории» в добыче полезных ископаемых, металлах и телекомах: например, Алроса, МТС, Ростелеком. Невысокий upside по НорНикелю, несмотря на высокую дивидендную доходность, обусловлен нашим весьма консервативным взглядом на ближайшие перспективы цен на никель и медь".