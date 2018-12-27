Рост российского рынка акций может сохраниться до конца дня - "Открытие Брокер"

"Благодаря эпическому взлёту американских индексов и корректировке цен на нефть отечественный рынок торгуется в "плюсе". Основной вклад, что вполне ожидаемо, вносят бумаги нефтегазового сектора. Исключением являются бумаги "Газпром нефти", которые торгуются первый день без дивидендов. Ситуация на внешних рынках вновь портится. Появились слухи о том, что в Белом доме рассматривают возможность принятия предписания чрезвычайного характера, которое запретит американским организациям и компаниям использовать оборудование Huawei и ZTE с начала будущего года. Если это произойдёт, то подобные действия вряд ли будут способствовать плодотворности переговоров США и Китая по торговым вопросам. Соответственно, падение фьючерсов на американские индексы на 1,5% перед стартом торгов вполне оправдано. Есть также риск того, что статистика по американской экономике не будет опубликована, так как правительство работает по усечённой схеме. Рост российского рынка акций может сохраниться до конца дня. Однако "топливом" для него служит уже не внешняя ситуация, а предновогоднее ослабление рубля", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.