Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк

"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в

течение года, мы, тем не менее, ожидаем, что в 2019 году средняя цена на нефть марки Brent составит около 60 долл./барр. В 1-м полугодии 2019 года средняя цена на нефть марки Brent, по нашим оценкам, составит 65 долл./барр. При этом мы исходим из следующих соображений: в конце 2018 года цены на нефть находились заметно ниже нашей оценки равновесного уровня (60 долл./барр.), обусловленного фундаментальными факторами. Мы ожидаем, что они вернутся на более осмысленные уровни на фоне частичного восстановления спроса на рисковые активы. В числе поддерживающих фундаментальных факторов, способных обеспечить некоторый дефицит предложения нефти, выступят сокращение добычи в странах ОПЕК+ и Канаде, снижение экспорта из Ирана и Венесуэлы из-за санкций США, а также вероятные перебои поставок из Ливии. Во 2-м полугодии 2019 года средняя цена на нефть марки Brent, вероятно, составит 55 долл./барр., а в конце года направится к отметке 50 долл./барр. Цены будут, по нашему мнению, снижаться на фоне возникновения профицита предложения на рынке, прежде всего, из-за увеличения поставок из США и замедления спроса на энергоносители", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.