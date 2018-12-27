Во второй половине четверга индекс МосБиржи снизится до 2320 пунктов на негативном внешнем фоне - Dukascopy Bank SA

"К середине торговой сессии четверга темпы роста российских индексов акций замедлились. Так, индекс МосБиржи последовал вниз за акциями нефтегазовых компаний, отступив тем самым от отметки 2340 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля марки Brent опустилась до $53,4. Падение стоимости нефтяных контактов давит и на российский рубль, курс которого подешевел относительно доллара США до 69,23 руб./долл. Что касается европейских фондовых бирж, то сегодня там возобновились торги после рождественских праздников, и сейчас наблюдается разнонаправленное движение индексов. Причем, в лидерах падения оказались бумаги германских промышленных компаний. Во второй половине дня мы ожидаем снижения индекса МосБиржи до 2320 пунктов. Продажам акций российских эмитентов может способствовать изменение внешнего фона. С большой долей вероятности на американском рынке акций после резкого роста может начаться коррекционное снижение", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.