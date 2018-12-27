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27 декабря 2018 года 13:05
Евро пока игнорирует "голубиный" посыл ЕЦБ - eToro
"Восстановление доллара оказалось недолгим - вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась преимущественно негативная динамика, а индексы Старого Света открылись разнонаправлено, что лишь подтверждает технический характер недавней коррекции в условиях перепроданности. Доллар снова движется на юг против основных валют. Евро возобновил подъем в направлении уровня 1.14, причем несмотря на откровенно медвежий тон экономического бюллетеня ЕЦБ. В частности, в документе регулятора упоминается о растущих понижательных рисках для экономики региона и мировой экономики в целом. Складывается ощущение, что Центробанк начинает подготавливать почву для изменения своей риторики в отношении перспектив повышения ставки и в 2019 году будет отодвигать сроки первого повышения, ориентируясь на экономические сигналы. Подтверждением тому является фраза ЕЦБ о том, что европейская экономика по-прежнему нуждается в масштабном стимулировании. Так что в дальнейшем более пессимистичный настрой банка может надавить на евро, если, конечно, доллар не столкнется с полной приостановкой повышения стоимости кредитования в наступающем году. В ближайшей перспективе единая валюта сосредоточится на общих рыночных настроениях, а также на ситуации в Италии, где парламент должен проголосовать по бюджету до 29 декабря,- указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:39
"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:22
"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:49
" Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%.... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:41
"В понедельник Brent в очередной раз обновляла многомесячные минимумы и фиксировала спад более чем на 5%. Во вторник, когда большинство рынков было закрыто на празднование католического Рождества, нефть теряла еще до 10%. Параллельно с этим рушились глобальные фондовые индексы - тем более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 10:37
"Мощное повышение котировок нефти во многом можно отнести на счёт закрытия "коротких" позиций. Вполне естественно, что отскок на Wall Street породил и движение вверх по индикативным контрактам "чёрного золота". В районе $50 проходит линия 61,8% коррекции по Brent в диапазоне минимальных значений... читать дальше
.27 декабря 2018 года 09:36
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду "взлетели" на 5% и более. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:12
"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые... читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:33
Рекомендуем покупать бессрочные обязательства "Альфа-банка", еврооблигации ВТБ, ВЭБ и Pemex - ITI Capital
"С момента начала продаж на глобальном фондовом рынке российский рынок еврооблигаций существенно вырос: в среднем на 3–4% за три месяца. Сильнее всего подорожали "бонды" ВЭБа, которые прибавили в цене 8%. "Хуже рынка" котировались долговые обязательства МКБ и бессрочные облигации "Альфа-Банка".... читать дальше
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