.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / По паре евро/доллар ожидается подскок в направлении 1,14-1,1420 - ИК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 декабря 2018 года 12:22
По паре евро/доллар ожидается подскок в направлении 1,14-1,1420 - ИК "ФИНАМ"
"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что по-прежнему доверяет министру финансов страны Стивену Мнучину. При этом он вновь раскритиковал ФРС за слишком быстрое повышение процентной ставки. Из макроэкономической статистики в США был опубликован индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, который в декабре составил -8 пунктов по сравнению с 14 пунктами в ноябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 16 пунктов. Также вышли данные по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller, который в октябре вырос на 5% г/г, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 4,9% г/г. Также стоит отметить, что индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей ("Красная книга") за первые три недели декабря подрос на 0,1%, а в годовом выражении увеличился на 7,8%. В Испании был опубликован индекс цен производителей, который в ноябре вырос на 3% г/г по сравнению с увеличением на 4,5% г/г в октябре. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительского доверия в США. Согласно нашим ожиданиям, в декабре показатель составил 133,7 пункта. Также выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. Аналитики ожидают, что показатель составил 217 тыс. Будут опубликованы продажи нового жилья за ноябрь. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ не ожидается. На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD все также продолжает формировать симметричный треугольник с верхней границей в районе 1,1480, нижняя граница проходит в районе 1,1292. На текущий момент стохастические линии зашли в благоприятное для покупки положение и находятся чуть выше зоны перепроданности, поэтому ожидается подскок в направлении 1,14-1,1420", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.
.
27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:05
"Восстановление доллара оказалось недолгим - вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:39
"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:49
" Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%.... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:41
"В понедельник Brent в очередной раз обновляла многомесячные минимумы и фиксировала спад более чем на 5%. Во вторник, когда большинство рынков было закрыто на празднование католического Рождества, нефть теряла еще до 10%. Параллельно с этим рушились глобальные фондовые индексы - тем более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 10:37
"Мощное повышение котировок нефти во многом можно отнести на счёт закрытия "коротких" позиций. Вполне естественно, что отскок на Wall Street породил и движение вверх по индикативным контрактам "чёрного золота". В районе $50 проходит линия 61,8% коррекции по Brent в диапазоне минимальных значений... читать дальше
.27 декабря 2018 года 09:36
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду "взлетели" на 5% и более. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:12
"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые... читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:33
Рекомендуем покупать бессрочные обязательства "Альфа-банка", еврооблигации ВТБ, ВЭБ и Pemex - ITI Capital
"С момента начала продаж на глобальном фондовом рынке российский рынок еврооблигаций существенно вырос: в среднем на 3–4% за три месяца. Сильнее всего подорожали "бонды" ВЭБа, которые прибавили в цене 8%. "Хуже рынка" котировались долговые обязательства МКБ и бессрочные облигации "Альфа-Банка".... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.