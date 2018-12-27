Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне - "Нордеа Банк"

" Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%. Помимо этого участники рынка могли обратить внимание на комментарии министров энергетики стран-участниц ОПЕК+. Напомним, что после того, как цены на Brent перешагнули отметку в $55, глава Минэнерго ОАЭ, а затем и РФ отметили, что члены ОПЕК+ ожидают стабилизации на рынке в 1 кв. 2019г. и при необходимости готовы трансформировать соглашение. Сегодня в фокусе рынка будут данные от Американского института нефти по изменению запасов сырья и нефтепродуктов в США по итогам отечной недели", - комментируют ситауацию эксперты "Нордеа Банка".