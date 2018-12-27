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Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 68.2-69.2 - "Нордеа Банк"
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27 декабря 2018 года 12:10
Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 68.2-69.2 - "Нордеа Банк"
"Рубль сократил потери в основных валютных парах благодаря восстановлению нефтяных цен и улучшению настроений инвесторов на глобальных рынках. Накануне после открытия торгов в США (европейские площадки оставались закрытыми по случаю празднования Рождества) заметно улучшился внешний фон. Фондовые индексы США отыгрывали провал предыдущих дней, завершив торги среды 5% ростом. Позитив с американских фондовых площадок распространился на рынок нефти и часть рисковых активов, что в итоге и поддержало рубль. Кроме того, частичную поддержку российской валюте продолжает оказывать фактор налоговых платежей (28 декабря компаниям предстоит уплатить налог на прибыль). Однако на более заметное укрепление рубля до конца года рассчитывать не приходится. Рыночные игроки предпочтут сохранять осторожность в преддверии продолжительных новогодних каникул. Учитывая тот факт, что те риски, которые привели глобальные рынки к ощутимым распродажам, все еще сохраняют свою актуальность, текущий рост оптимизма на площадках, на наш взгляд, носит неустойчивый характер. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 68.2-69.2", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
.27 декабря 2018 года 13:05
"Восстановление доллара оказалось недолгим - вдохновленный ралли фондовых рынков США, "американец" резко пошел вверх в основных валютных парах, но после отскока возобновил медвежий ход, да и инвесторы быстро утратили энтузиазм. После впечатляющего подъема индексов Уолл-стрит, в Азии наблюдалась... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:39
"На фоне отскока на американском рынке акций цена нефти Brent взлетела на 8%, достигая в моменте $54,5/барр. Сегодня котировки умеренно снижаются, торгуются около $53,7/барр. в преддверии еженедельного отчёта от Американского рынка нефти (API). Ценам на нефть не дают подняться выше опасения более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 12:22
"В четверг, 27 декабря, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение, причем основное падение было после того, как президент США Дональд... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:49
" Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%.... читать дальше
.27 декабря 2018 года 11:41
"В понедельник Brent в очередной раз обновляла многомесячные минимумы и фиксировала спад более чем на 5%. Во вторник, когда большинство рынков было закрыто на празднование католического Рождества, нефть теряла еще до 10%. Параллельно с этим рушились глобальные фондовые индексы - тем более... читать дальше
.27 декабря 2018 года 10:37
"Мощное повышение котировок нефти во многом можно отнести на счёт закрытия "коротких" позиций. Вполне естественно, что отскок на Wall Street породил и движение вверх по индикативным контрактам "чёрного золота". В районе $50 проходит линия 61,8% коррекции по Brent в диапазоне минимальных значений... читать дальше
.27 декабря 2018 года 09:36
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду "взлетели" на 5% и более. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.26 декабря 2018 года 17:12
"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые... читать дальше
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