Рекомендуем покупать февральский Brent с целью выше $62 - "Открытие Брокер"

"Мощное повышение котировок нефти во многом можно отнести на счёт закрытия "коротких" позиций. Вполне естественно, что отскок на Wall Street породил и движение вверх по индикативным контрактам "чёрного золота". В районе $50 проходит линия 61,8% коррекции по Brent в диапазоне минимальных значений 2016 года и максимума в октябре 2018. Соответственно, даже с технических позиций отметка оказалась сильным уровнем поддержки. Однако для возвращения к устойчивому росту Brent необходимо закрепиться выше $60. Наши свежие рекомендации предлагают покупать февральский Brent с целью выше $62", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.