Рынок акций может начать торги четверга в "плюсе" - ГК "Форекс Клуб"

"Российский рынок акций может начать торги четверга в "плюсе" на фоне возобновления роста на биржах США и Азии. Вместе с тем от более существенного подъема его будут удерживать вновь несколько снижающиеся цены на нефть. Накануне российский рынок смог скорректироваться наверх после существенного падения предыдущих дней. Поводом для роста рынка стало улучшение настроений на мировых площадках и попытки нефти подняться к уровню $52 за баррель марки Brent", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.