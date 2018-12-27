Индекс РТС может повыситься сегодня утром - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС вслед за всплеском оптимизма на фондовых биржах США, поводом к которому могли стать сообщения о планируемом визите представителей США в Китай для переговоров по торговым вопросам, а также заверения администрации президента США в отсутствии планов по отстранению Дж. Пауэлла от должности председателя ФРС. Дневное изменение значения фондового индекса S&P500 (+5%) вчера оказалось максимальным с 2009 года (однако индекс по-прежнему находится на 7,7% ниже уровня начала года). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне восстановления "спроса на риск" после улучшения ожиданий, связанных с "торговыми войнами", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.