Мы считаем ценные бумаги Сбербанка привлекательными для потенциальных покупателей - ITI Capital

Акции Сбербанка (+20%) на российском фондовом рынке с начала года подешевели на 17%, в долларовом выражении их котировки из-за ослабления рубля упали на 35%, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В начале сентября котировки Сбербанка обновили 12-месячный минимум (165,90 рублей) за акцию. На этот момент потенциал роста котировок (с учетом консенсус-прогноза) достиг 80%. Текущий консенсус прогноз составляет +50% при цене 300 рублей за акцию. Целевой уровень 220-230 рублей за акцию.

"Отметим, что речь идет об эмитенте, который отличается самым высоким уровнем дохода на капитал (ROE) среди банков в мире, - указывает эксперт. - Основным катализатором коррекции стала продажа акций Сбербанка нерезидентами, на долю которых приходится 45,6% его рыночной капитализации. Совокупный пакет акций Сбербанка на руках у нерезидентов оценивается рынком в $27 млрд., из которых на долю держателей депозитарных расписок приходится $15 млрд., а на долю институциональных инвесторов — $12 млрд. Рыночная капитализация Сбербанка на данный момент составляет $66 млрд. Его акции — самые ликвидные на российском рынке акций с самой большой долей нерезидентов в совокупном пуле инвесторов".

По мнению специалиста ITI Capital, рынок преувеличивает актуальность рисков: "Мы исключаем вероятность того, что США введут жесткие финансовые санкции против российских госбанков. Мы считаем ценные бумаги Сбербанка привлекательными для потенциальных покупателей, поскольку их целевая цена на ближайшие шесть месяцев составляет 215 руб. за акцию. Мы оцениваем потенциал роста акций до 220 рублей до конца года. Долгосрочная консенсус цель через 12 месяцев составляет 300руб./акцию или +50% от текущих уровней. Также привлекателен для покупки Сбербанк преф (SBERP RX) со среднесрочным потенциалом роста до 186 руб/акцию или +10% от текущих уровней".