Рекомендуем покупку "префов" "Ленэнерго" - ИК "ФИНАМ"

"По российскому рынку рекомендуем покупку "префов" "Ленэнерго". Бумаги отскакивают от нижней границы восходящего канала. После этого движение вверх может продолжиться. Входить с целью продолжения движения рекомендуется близко к рыночной на уровне 93 рубля. Защитный "стоп-лосс" на уровне 87 рублей", - указывает инвестиционный консультант ИК "ФИНАМ" Станислав Розинов.