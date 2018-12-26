Прямых поводов для возврата покупателей в нефти пока нет - "Открытие Брокер"

"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые дни декабря может пойти по пути фиксации прибыли по коротким позициям. С января начнётся сокращение производства в OPEC+, что немного снизит тревожные ожидания переизбытка предложения. К тому же сланцевые компании США уже начали осторожно говорить о сокращении своих инвестиционных планов в 2019 году, что нарушает мечты Д. Трампа об энергетической независимости США и доминировании на глобальном рынке углеводородных поставок", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.