Можно предположить, что существенного ослабления рубля до конца года всё же не будет - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил своё ослабление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3535 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,90%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,28%. Налоговые платежи уходят в прошлое, и спрос на отечественную валюту заметно снизится. Плюс к этому увеличится спрос на валюту в связи с периодом массовых отпусков. Соответственно, внутренние факторы поддержки ослабнут, а с ними и усилится внешнее воздействие. Впрочем, не будем забывать другой внутренний фактор. Успокоение на рынках позволило Минфину провести последнее размещение ОФЗ в текущем году при весьма неплохом спросе. Ведомство предложило инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объёме чуть более 7,293 млрд рублей по номиналу. Спрос на аукционе превысил предложение в 2,7 раза, составив 19,937 млрд рублей, а средневзвешенная доходность составила 8,3%, что заметно лучше предыдущих размещений. Однако самое главное в том, что удалось разместить весь предложенный объём, что в последнее время было проблематичным. Поэтому можно предположить, что существенного ослабления рубля до конца года всё же не будет", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.