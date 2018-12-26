Рекомендуем покупать бессрочные обязательства "Альфа-банка", еврооблигации ВТБ, ВЭБ и Pemex - ITI Capital

"С момента начала продаж на глобальном фондовом рынке российский рынок еврооблигаций существенно вырос: в среднем на 3–4% за три месяца. Сильнее всего подорожали "бонды" ВЭБа, которые прибавили в цене 8%. "Хуже рынка" котировались долговые обязательства МКБ и бессрочные облигации "Альфа-Банка". Российский суверенный долг в валюте за три месяца практически не изменился в цене. Хотя в большинстве стран со схожим инвестиционным рейтингом этот показатель упал. Для сравнения: американские высокодоходные облигации и "бонды" эмитентов с рейтингом инвестиционного уровня подешевели вместе с рынком акций. Индекс EMBI Total Return снизился всего на 1%, благодаря резкому росту в конце ноября, когда он поднялся на 2,5%. Среди рекомендуемых нами ценных бумаг по-прежнему актуальны евробонды ВТБ ("суборды") и бессрочные обязательства "Альфа-Банка". Потенциал их роста до конца июля (до августовских продаж) выражается двузначным числом. Мы также рекомендуем выпуски ВЭБ-23, ВЭБ-24 и ВЭБ-25, могут прибавить в цене 3–4% исходя из июльских уровень цен. ВЭБ выкупил немного с рынка, но это вряд ли повлияло бы на цены. Следовательно, текущая динамика отражает позитивный взгляд инвесторов на фоне новых средств в капитале ВЭБа. На докапитализацию ВЭБа через механизм подписного капитала в среднесрочной перспективе может быть выделено до 300 млрд руб. Отметим, что эти вливания в капитал будут предоставлены в дополнение к объемам по докапитализации, которые заложены в федеральный бюджет (в следующем году на эти цели предусмотрено 100 млрд руб.). Самым значительным потенциалом роста обладают долговые инструменты со сроками обращения от пяти лет. Большая часть корпоративных бумаг со сроками обращения до трех лет в среднем котируется не намного выше уровней до августовской волны продаж", - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.