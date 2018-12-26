В целом ближайшие перспективы отечественного рынка акций будут зависеть от внешних факторов - БКС

"Если сегодня не удастся выкупить просадку и вернуться выше 2320 пунктов по индексу МосБиржи, то можно будет говорить о смещении локальных ориентиров в сторону 2240 пунктов. Позитивная динамика за океаном может придать сил "быкам". В целом ближайшие перспективы отечественного рынка будут зависеть от внешних факторов", - отмечает начальник отдела экспертов БКС Брокер Василий Карпунин.