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Главная / Аналитикам / Аналитика / В целом ближайшие перспективы отечественного рынка акций будут зависеть от внешних факторов - БКС
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26 декабря 2018 года 15:18
В целом ближайшие перспективы отечественного рынка акций будут зависеть от внешних факторов - БКС
"Если сегодня не удастся выкупить просадку и вернуться выше 2320 пунктов по индексу МосБиржи, то можно будет говорить о смещении локальных ориентиров в сторону 2240 пунктов. Позитивная динамика за океаном может придать сил "быкам". В целом ближайшие перспективы отечественного рынка будут зависеть от внешних факторов", - отмечает начальник отдела экспертов БКС Брокер Василий Карпунин.
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26 декабря 2018 года 17:12
"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые... читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:33
Рекомендуем покупать бессрочные обязательства "Альфа-банка", еврооблигации ВТБ, ВЭБ и Pemex - ITI Capital
"С момента начала продаж на глобальном фондовом рынке российский рынок еврооблигаций существенно вырос: в среднем на 3–4% за три месяца. Сильнее всего подорожали "бонды" ВЭБа, которые прибавили в цене 8%. "Хуже рынка" котировались долговые обязательства МКБ и бессрочные облигации "Альфа-Банка".... читать дальше
.26 декабря 2018 года 14:52
Корреляция между рублем и ценами на нефть снова ослабла в связи с высоким предложением иностранной валюты на рынке в преддверии налоговых выплат - ITI Capital
С начала октября нефть марки Brent подешевела более чем на 40%, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В первую очередь, это было обусловлено рекордным ростом нефтедобычи в США — суточный объем добычи с начала года вырос на 2,1 млн барр., причем треть этого... читать дальше
.26 декабря 2018 года 13:27
Для "цифрового" комьюнити 2018-й стал годом несбывшихся надежд, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Массовая одержимость криптовалютами и ICO в 2017м не могла закончиться ничем иным, кроме балансировки. В итоге, декабрь завершается на мажорной ноте, так как сейчас мы наблюдаем рост... читать дальше
.26 декабря 2018 года 12:08
"На криптовалютном рынке начался период повышенной воалтильности. После резкого роста, который можно было принять за "предновогоднее ралли" произошел такой же резкий обвал котировок. Вероятно, до Нового года крипторынок продолжит оставаться таким же непредсказуемым. Плохой новостью для цифровых... читать дальше
.26 декабря 2018 года 11:40
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики. Цены на Brent незначительно снижаются до отметки $50.2/bbl (-0.1%), фьючерсы на WTI прибавляют около 0.3% (42.7/bbl). Напомним, что накануне рынок нефти испытал серию масштабных распродаж, в результате которых цены на... читать дальше
.26 декабря 2018 года 10:47
"В начале текущей недели юань пытается подрасти по отношению к российскому рублю и американскому доллару. На текущей неделе участникам рынка стоит проследить за индексом потребительского доверия в США. Согласно нашим ожиданиям, в декабре показатель составил 133,7 пункта. Кроме того, в пятницу... читать дальше
.26 декабря 2018 года 09:25
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду. Brent стабилизировалась в среду, цена WTI растет. читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:31
Можно ожидать восстановления рынка энергоносителей на горизонте ближайших недель в район 55 долларов/баррель - Промсвязьбанк
К середине торгов вторника российский фондовый рынок демонстрирует уверенное снижение. Провал на американских площадках, где вчера основные индексы потеряли более 2,5%, а также откат нефти марки Brent к 50 долларам за баррель, поддерживают российских "медведей", что увело индекс МосБиржи (-1,8%) в... читать дальше
.25 декабря 2018 года 13:04
В связи с празднованием Рождества в католическом мире сегодня российские активы торгуются в гордом одиночестве. Отыгрывая вчерашний обвал индексов Уолл-стрит, которые погрузились в медвежий рынок, отечественные бенчмарки несут масштабные потери во вторник, указывает аналитик социальной сети для... читать дальше
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