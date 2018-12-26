Рынок криптовалют может ждать год или даже два года неопределенности и колебаний - FxPro

Для "цифрового" комьюнити 2018-й стал годом несбывшихся надежд, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Массовая одержимость криптовалютами и ICO в 2017м не могла закончиться ничем иным, кроме балансировки. В итоге, декабрь завершается на мажорной ноте, так как сейчас мы наблюдаем рост котировок после экстремальной перепроданности.

Тем не менее, на взгляд эксперта, этот отскок не похож на приток институциональных инвесторов или широкое возвращение веры в перспективы рынка, а это значит, что волатильность и новые коррекции останутся верными приметами ближайшего будущего. Хотя многие криптовалюты и показали неплохую динамику перед Рождеством, они до сих пор оцениваются в десятую часть прошлогодней стоимости. В будущем, рынок может ждать год или даже два года неопределенности и колебаний.

"Коренным образом изменить ситуацию могут только действительно мощные продукты - например, от разработчиков Telegram, - подчеркивает Александр Купцикевич. - Кроме того, в не столь отдаленной перспективе, скачок могут сделать и проекты на основе денежных переводов. Экономическая нестабильность в мире, скорее всего, вернет криптовалютам их первоначальную идею - замену банковской системе. Объемы потерянных средств из-за коррекции традиционных индексов акций сложно сопоставить с объемами просадки криптовалют. В 2019м вполне вероятно сформируется корреляция между традиционным финансовым рынком и миром цифровых активов. У крипто-китов было и еще будет время на создание благоприятных условий и инфраструктуры, тогда как розничные инвесторы будут вынуждены "выходить" с рынка, не увидев никаких изменений "здесь и сейчас"".

Таким образом, теоретические перспективы 2019 года, по мнению аналитика FxPro, можно обозначить следующими ключевыми словами и фразами: укрупнение, регуляция, развитие инфраструктуры, окончание эпохи любительского майнинга, смена лидеров рынка и сдвиг спроса в сторону развивающихся экономик.

"Если все пойдет хорошо, в тишине и в отсутствии хайпа у разработчиков появится возможность представить действительно интересные продукты, ведь только в этом случае можно рассчитывать на уверенный разворот рынка. Однако если вспомнить, что биржевым технологическим индексам понадобилось более 15-ти лет, чтобы полностью восстановиться к пикам в разгар первоначальной лихорадки, хочется надеяться, что в случае крипто-рынка это займет меньше времени", - прогнозирует Александр Купцикевич.