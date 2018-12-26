У России есть шансы сохранить инфляционные ожидания на 2019 год на уровне 3,5 - 4% - Dukascopy Bank SA

Инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4-4,1%, цитирует Прайм первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова. "Инфляция где-то 4-4,1% на этот год. Чуть, наверное, больше четырех", - сказал Силуанов. Согласно последнему официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако глава министерства Максим Орешкин признавал, что фактические темпы роста потребительских цен в РФ не укладываются в этот прогноз. Минэкономразвития отмечало, что темпы роста потребительских цен по итогам года вырастут на 3,9-4%. По прогнозу Банка России инфляция на 2018 год превышает прогноз Минэкономразвития и составляет 3,8-4,2%, а долгосрочный таргет Банка России - около 4%.

"Формально поддержку консолидированному прогнозу российских финансовых властей оказало снижение цен на нефть, что побудило производителей ГСМ остановить рост отпускных цен. В остальном же потребительская инфляция сохраняется в размере 4%, но только на бумаге. При инфляции в промышленности, у которой есть все шансы разогнаться до 14% к концу года, а также при негативном тренде в курсе рубля относительно основных мировых валют реальная инфляция для потребителей может обернуться 6% и выше.

С точки зрения макроэкономических факторов формально у России есть все шансы сохранить инфляционные ожидания на уровне 3,5 - 4% и на следующий год. В пользу таких прогнозов говорит низкий уровень безработицы, рост PMI, хоть и скромный, а также хотя и вялый, но рост промышленности. Однако слабость национальной валюты, по факту стагнация внутреннего рынка и снижение денежной массы в стране являются факторами, говорящими о росте инфляционных ожиданий", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.