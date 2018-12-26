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Главная / Аналитикам / Аналитика / На крипторынке сохранится повышенная волатильность - ГК "Форекс Клуб"
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26 декабря 2018 года 12:08
На крипторынке сохранится повышенная волатильность - ГК "Форекс Клуб"
"На криптовалютном рынке начался период повышенной воалтильности. После резкого роста, который можно было принять за "предновогоднее ралли" произошел такой же резкий обвал котировок. Вероятно, до Нового года крипторынок продолжит оставаться таким же непредсказуемым. Плохой новостью для цифровых денег стало сообщение о том, что один из известных производителей оборудования для майнинга - японская GMO Internet Group - больше не будет заниматься разработкой, производством и продажей соответствующего оборудования. Это связано с большими убытками, которые компания понесла в конце текущего года из-за резкого падения курсов криптовалют. На 11:00 курс биткоина за сутки упал на 1,52% - до 3745 долларов при капитализации $66,7 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 5,33% - до 131,4 доллара, его капитализация составила $13,8 млрд. Litecoin обвалился на 10,66% - до 31 доллара с капитализацией $1,9 млрд. Курс XRP за сутки упал в цене на 1,35% - до 0,37 доллара, а капитализация достигла $15,5 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $129,7 млрд. По прогнозам финансовых скаутов, на крипторынке будет наблюдаться повышенная волатильность, но в ближайшей перспективе курс биткоина может опуститься до 3500 долларов, Ethereum - до 130 долларов, XRP - до 0,35 доллара, Litecoin - до 30 долларов", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.
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26 декабря 2018 года 17:12
"После разгрома в предыдущие дни на рынок нефти вернулись покупатели. Хотя прямых поводов (кроме сильной перепроданности) пока нет. Reuters сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что добыча в РФ с 1 по 25 декабря составила 11,44 млн баррелей в сутки. Однако рынок в последние торговые... читать дальше
.26 декабря 2018 года 15:33
Рекомендуем покупать бессрочные обязательства "Альфа-банка", еврооблигации ВТБ, ВЭБ и Pemex - ITI Capital
"С момента начала продаж на глобальном фондовом рынке российский рынок еврооблигаций существенно вырос: в среднем на 3–4% за три месяца. Сильнее всего подорожали "бонды" ВЭБа, которые прибавили в цене 8%. "Хуже рынка" котировались долговые обязательства МКБ и бессрочные облигации "Альфа-Банка".... читать дальше
.26 декабря 2018 года 14:52
Корреляция между рублем и ценами на нефть снова ослабла в связи с высоким предложением иностранной валюты на рынке в преддверии налоговых выплат - ITI Capital
С начала октября нефть марки Brent подешевела более чем на 40%, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. В первую очередь, это было обусловлено рекордным ростом нефтедобычи в США — суточный объем добычи с начала года вырос на 2,1 млн барр., причем треть этого... читать дальше
.26 декабря 2018 года 13:27
Для "цифрового" комьюнити 2018-й стал годом несбывшихся надежд, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Массовая одержимость криптовалютами и ICO в 2017м не могла закончиться ничем иным, кроме балансировки. В итоге, декабрь завершается на мажорной ноте, так как сейчас мы наблюдаем рост... читать дальше
.26 декабря 2018 года 11:40
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики. Цены на Brent незначительно снижаются до отметки $50.2/bbl (-0.1%), фьючерсы на WTI прибавляют около 0.3% (42.7/bbl). Напомним, что накануне рынок нефти испытал серию масштабных распродаж, в результате которых цены на... читать дальше
.26 декабря 2018 года 10:47
"В начале текущей недели юань пытается подрасти по отношению к российскому рублю и американскому доллару. На текущей неделе участникам рынка стоит проследить за индексом потребительского доверия в США. Согласно нашим ожиданиям, в декабре показатель составил 133,7 пункта. Кроме того, в пятницу... читать дальше
.26 декабря 2018 года 09:25
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду. Brent стабилизировалась в среду, цена WTI растет. читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:31
Можно ожидать восстановления рынка энергоносителей на горизонте ближайших недель в район 55 долларов/баррель - Промсвязьбанк
К середине торгов вторника российский фондовый рынок демонстрирует уверенное снижение. Провал на американских площадках, где вчера основные индексы потеряли более 2,5%, а также откат нефти марки Brent к 50 долларам за баррель, поддерживают российских "медведей", что увело индекс МосБиржи (-1,8%) в... читать дальше
.25 декабря 2018 года 13:04
В связи с празднованием Рождества в католическом мире сегодня российские активы торгуются в гордом одиночестве. Отыгрывая вчерашний обвал индексов Уолл-стрит, которые погрузились в медвежий рынок, отечественные бенчмарки несут масштабные потери во вторник, указывает аналитик социальной сети для... читать дальше
.25 декабря 2018 года 12:48
"На фоне всеобщего бегства из рисковых активов цена нефти Brent упала вчера более чем на 6% - до минимумов с августа прошлого года, опускаясь в моменте ниже $50,5/барр. Сообщения о том, что страны-экспортеры ОПЕК и не-ОПЕК могут более существенно сократить добычу в следующем году, чем было... читать дальше
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