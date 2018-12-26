Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB могут выступить отметки 68.5-69.5 - "Нордеа Банк"

"Российская валюта накануне не продемонстрировала выраженной динамики, несмотря на провал нефтяных цен Brent к отметкам ~$50/bbl. Рубль оставался относительно стабильным благодаря фактору пика налоговых выплат и отсутствию западных игроков по случаю празднования Рождества. Сегодня европейские площадки останутся закрытыми, что обусловит сохранение низкого объема торгов на Forex. Определенным фактором поддержки для рубля в ближайшие торговые сессии продолжит выступать повышенный спрос на рублевую ликвидность. При этом сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОФЗ вряд ли сможет внести заметный вклад в данный фактор, учитывая весьма ограниченный объем предложения (7.3 млрд. руб.). Цены на нефть сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. Brent относительно стабильна на отметках чуть выше $50/bbl (-0,1%), WTI сдержанно подрастает (+0,3%). Отметим, что попытки нефти стабилизироваться также могут оказать определенную поддержку российской валюте. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB могут выступить отметки 68.5-69.5", - полагают аналитики "Нордеа Банка".