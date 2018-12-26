Мотивации для дальнейших распродаж на отечественном рынке акций нет - "Открытие Брокер"

"Внешнюю ситуацию перед стартом торгов в РФ можно назвать нейтральной. Азиатские индексы уже не стремятся к совместному обвальному падению. Нефть предпринимает попытки роста. Американский рынок вполне способен провести предстоящие торги в "плюсе". Соответственно, мотивации для дальнейших распродаж на отечественной фондовой площадке нет", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.