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26 декабря 2018 года 09:00

Утром возможна консолидация вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Хотя внешний фон и остается умеренно негативным, оснований для усиления продаж пока недостаточно, цены на нефть Brent стабилизировались вблизи психологически важного уровня $50 за баррель, в США президент смягчил тон высказываний в отношении ФРС (что, впрочем, пока не восстановило доверия инвесторов к рынку акций). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 68,5-69 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Опубликовано: /ИФ "Олма" /
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