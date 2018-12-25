Перспективы роста котировок рублёвых облигаций в новом году выглядят менее очевидными, чем у евробондов российских корпораций - УК "Уралсиб"

"Рынок внутреннего долга остался сравнительно стабильным: котировки ОФЗ и корпоративных облигаций изменились разнонаправленно в пределах 0,2% от закрытия предыдущей пятницы, - комментируют эксперты УК "Уралсиб". - Минфин проявил разумный консерватизм, воздержавшись от предоставления существенных скидок на аукционах по размещению новых госбумаг. Лишь по 9-летнему выпуску ОФЗ, индексируемому к инфляции, цена отсечения была установлена на полпроцента ниже вторичного рынка. Соответственно, и объём доразмещения этого выпуска составил 2,3 млрд. руб. из заявленных 5 млрд. Полуторалетних госбумаг с фиксированным купоном было размещено всего на 1,1 млрд. руб., а аукцион по пятилетним и вовсе был признан несостоявшимся. Ожидаемый профицит госбюджета порядка 2,5 трлн. руб. по итогам года вполне позволяет минимизировать объём заимствований в декабре. Менее однозначная ситуация складывается на 2019 год: план привлечений Минфина на внутреннем рынке более чем удвоен до 1,7 трлн руб., а рублёвая стоимость барреля пока чуть ниже, чем заложено в бюджетных проектировках. Как следствие, перспективы роста котировок рублёвых облигаций выглядят менее очевидными, чем у евробондов российских корпораций. Тем более, что отток нерезидентов из ОФЗ пока продолжается, хотя и более умеренными темпами: по итогам ноября Центробанк оценил его в 21 млрд рублей".