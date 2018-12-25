Рубль "цепляется" за налоги - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль в отсутствие сигналов с закрытых на рождественские каникулы мировых рынков пытается стабилизироваться около уровней предыдущего закрытия. Утренние атаки рублевых "медведей" сменились возвратом курса обратно на фоне сохраняющегося спроса на рублевую ликвидность. Налоговый период поддерживает его. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 68,1-69,3 рубля, евро - в коридоре 77,5-78,9 рубля", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.