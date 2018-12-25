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25 декабря 2018 года 14:31

Можно ожидать восстановления рынка энергоносителей на горизонте ближайших недель в район 55 долларов/баррель - Промсвязьбанк

К середине торгов вторника российский фондовый рынок демонстрирует уверенное снижение. Провал на американских площадках, где вчера основные индексы потеряли более 2,5%, а также откат нефти марки Brent к 50 долларам за баррель, поддерживают российских "медведей", что увело индекс МосБиржи (-1,8%) в район 2280 пунктов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом во второй половине дня эксперт ожидает консолидации на нашем рынке у достигнутых значений.

"Отметим, что в рамках сегодняшней сессии, когда закрыты западные площадки из-за празднования Рождества, отсутствуют ориентиры, которые смогли бы стабилизировать ситуацию на Московской бирже, - указывает Богдан Зварич.- В результате, на "тонком" рынке ближайший фьючерс на нефть марки Brent в первые часы торгов откатывался в район 45 долларов. Данное движения явно носит спекулятивный характер и может быть вызвано закрытием длинных позиций по "стопам". Однако оно поддержано снижением аппетита к риску на рынках и динамикой "черного золота" в четвертом квартале. На рынке энергоносителей от максимумов года, установленных в октябре по нефти марки Brent выше 85 долларов за баррель, начался нисходящий тренд. В рамках этого тренда потери Brent от максимумов на вчерашний вечер составили более 40%, а котировки опустились в район 50 долларов. В результате, она оказалась существенно ниже фундаментально обоснованных значений. На наш взгляд, равновесной ценой на рынке в текущий момент выступает уровень 60 долларов за баррель. Текущие же уровни несут риски для предложения со стороны сланцевых производителей. Плюс к этому в январе вступит в силу сделка ОПЕК+, которая приведет к снижению предложения нефти на рынке. В результате в первой половине года на рынке может возникнуть дефицит нефти".

Риском для такого сценария, по мнению эксперта банка, выступает слабый рост спроса на нефть. Опасения относительно торговых войн между США и Китаем, которые могут сказаться на потреблении нефти в мире, на наш взгляд, преувеличены, по крайней мере в рамках первой половины года. "В результате, можно говорить о том, что нефть существенно недооценена. Также есть технический фактор - перепроданность. В сложившихся обстоятельствах можно ожидать восстановления рынка энергоносителей на горизонте ближайших недель в район 55 долларов. Однако для более существенного роста рынку, видимо, понадобятся январские отчеты об уровнях добычи стран, подписавших соглашение ОПЕК+", - прогнозирует Богдан Зварич.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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