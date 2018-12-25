Под давлением падающих акций нефтегазовых компаний индекс МосБиржи снизился на 1,5% - Dukascopy Bank SA

"Сегодня на Московской бирже наблюдается низкая активность, обусловленная праздничными выходными в Европе и США. К середине торговой сессии вторника индекс МосБиржи снизился на 1,5% до отметки 2287,8 пункта. Основное давление на индекс оказывает падение котировок акций нефтегазовых компаний, которые сегодня потеряли в среднем 2%. Кроме того, существенно хуже рынка выглядят бумаги Детского мира, которые рухнули на 5,2% на фоне предстоящего закрытия реестра акционеров под выплату промежуточных дивидендов в размере 4,4 руб. на акцию. В свою очередь, курс рубля вновь приблизился к отметке 69 руб./долл., отыгрывая вчерашнее падение цен на нефть", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.