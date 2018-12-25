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Главная / Аналитикам / Аналитика / Под давлением падающих акций нефтегазовых компаний индекс МосБиржи снизился на 1,5% - Dukascopy Bank SA
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25 декабря 2018 года 13:31
Под давлением падающих акций нефтегазовых компаний индекс МосБиржи снизился на 1,5% - Dukascopy Bank SA
"Сегодня на Московской бирже наблюдается низкая активность, обусловленная праздничными выходными в Европе и США. К середине торговой сессии вторника индекс МосБиржи снизился на 1,5% до отметки 2287,8 пункта. Основное давление на индекс оказывает падение котировок акций нефтегазовых компаний, которые сегодня потеряли в среднем 2%. Кроме того, существенно хуже рынка выглядят бумаги Детского мира, которые рухнули на 5,2% на фоне предстоящего закрытия реестра акционеров под выплату промежуточных дивидендов в размере 4,4 руб. на акцию. В свою очередь, курс рубля вновь приблизился к отметке 69 руб./долл., отыгрывая вчерашнее падение цен на нефть", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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26 декабря 2018 года 09:25
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду. Brent стабилизировалась в среду, цена WTI растет. читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:31
Можно ожидать восстановления рынка энергоносителей на горизонте ближайших недель в район 55 долларов/баррель - Промсвязьбанк
К середине торгов вторника российский фондовый рынок демонстрирует уверенное снижение. Провал на американских площадках, где вчера основные индексы потеряли более 2,5%, а также откат нефти марки Brent к 50 долларам за баррель, поддерживают российских "медведей", что увело индекс МосБиржи (-1,8%) в... читать дальше
.25 декабря 2018 года 13:04
В связи с празднованием Рождества в католическом мире сегодня российские активы торгуются в гордом одиночестве. Отыгрывая вчерашний обвал индексов Уолл-стрит, которые погрузились в медвежий рынок, отечественные бенчмарки несут масштабные потери во вторник, указывает аналитик социальной сети для... читать дальше
.25 декабря 2018 года 12:48
"На фоне всеобщего бегства из рисковых активов цена нефти Brent упала вчера более чем на 6% - до минимумов с августа прошлого года, опускаясь в моменте ниже $50,5/барр. Сообщения о том, что страны-экспортеры ОПЕК и не-ОПЕК могут более существенно сократить добычу в следующем году, чем было... читать дальше
.25 декабря 2018 года 11:20
Негативные настроения в отношении перспектив "чёрного золота" по-прежнему доминируют на рынках - "Нордеа Банк"
"В понедельник вечером нефтяные котировки испытали очередную волну распродаж, обновив минимумы за последние 1,5 года: фьючерсы на Brent закрылись на уровне $50.47/bbl, а контракты на нефть WTI снизились до $42.53/bbl. С одной стороны, нефтяные цены по-прежнему находятся под давлением из-за... читать дальше
.25 декабря 2018 года 09:50
Американские фондовые индексы продемонстрировали активное снижение в понедельник. Рождественская сессия на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходит в "красной зоне". читать дальше
.25 декабря 2018 года 09:02
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на глобальных рынках из-за опасений относительно замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики ФРС. В текущий момент цены на нефть находятся существенно ниже нашей оценки равновесного уровня (60... читать дальше
.24 декабря 2018 года 18:22
"Тренды рынками заданы вполне однозначно. Еще немного вниз - и эмоции игроков включатся и выплеснутся в продажи, - предупреждает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Продажи западных акций, отечественных акций (в меньшей степени - облигаций), рубля. Ранее мы говорили, что... читать дальше
.24 декабря 2018 года 16:48
"Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 24 декабря к 15:16 мск снижалась на 0,8% до 53,67 доллара за баррель. Рынок "черного золота" пытается стабилизироваться около уровня 54 доллара за баррель после ощутимого падения на прошлой неделе. Поддержка приходит от слов президента... читать дальше
.24 декабря 2018 года 15:10
Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому вероятность хорошего роста рисковых активов весьма высока - ИК "ФИНАМ"
"На мировых финансовых рынках началась последняя рабочая неделя. Не увидели мы никакого новогоднего ралли, даже наоборот, под занавес все фондовые рынки рухнули до минимальных отметок за 1.5-2 года. Зато есть позитив с прицелом на 1-2 года. Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому... читать дальше
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