Рубль аномально устойчив - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Рубль аномально устойчив. Говорит это о том, что, видимо, продавать его уже просто некому. Некому продавать, похоже, и российские акции. Цены корпоративных и государственных облигаций вчера и вовсе выросли. "Коммерсантъ" вчера сообщил, что международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный с 2013 года объем средств. Суммарный отток - более $1 млрд - стал одним из самых худших показателей среди развивающихся стран. Наверное, рубль не вобрал в себя весь негатив с внешних площадок, и повышательное движение пар USD/RUB, EUR/RUB еще не окончено. Но, судя по происходящему, это движение так и останется локальным ростом, отрабатывающим верхние границы актуальных "боковых" диапазонов. Для USD/RUB этот диапазон - 55-70, для EUR/RUB - 67-82", - указывает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.