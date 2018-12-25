На мировом рынке может сформироваться значительный профицит нефти - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне всеобщего бегства из рисковых активов цена нефти Brent упала вчера более чем на 6% - до минимумов с августа прошлого года, опускаясь в моменте ниже $50,5/барр. Сообщения о том, что страны-экспортеры ОПЕК и не-ОПЕК могут более существенно сократить добычу в следующем году, чем было согласовано в начале декабря, не оказали выраженной поддержки котировкам. Сохраняются опасения существенного замедления мирового спроса, в связи с чем на мировом рынке может сформироваться значительный профицит нефти", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".