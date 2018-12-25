Усилится давление продавцов на среднесрочный сегмент федеральных займов - ИК "Велес Капитал"

"Сегодня рынок открылся падением котировок федеральных займов в рамках 0,1-0,3 пп. Ближе к концу дня Минфин объявит параметры последнего в этом году аукциона. В условиях общего снижения торговой активности и негативного фона на фондовых и сырьевых площадках с большей вероятностью будет предложен среднесрочный выпуск в паре с инфляционной бумагой, что усилит давление

продавцов на среднесрочный сегмент", - отмечают в ИК "Велес Капитал".