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25 декабря 2018 года 12:23
Усилится давление продавцов на среднесрочный сегмент федеральных займов - ИК "Велес Капитал"
"Сегодня рынок открылся падением котировок федеральных займов в рамках 0,1-0,3 пп. Ближе к концу дня Минфин объявит параметры последнего в этом году аукциона. В условиях общего снижения торговой активности и негативного фона на фондовых и сырьевых площадках с большей вероятностью будет предложен среднесрочный выпуск в паре с инфляционной бумагой, что усилит давление продавцов на среднесрочный сегмент", - отмечают в ИК "Велес Капитал".
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26 декабря 2018 года 09:25
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду. Brent стабилизировалась в среду, цена WTI растет. читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:31
Можно ожидать восстановления рынка энергоносителей на горизонте ближайших недель в район 55 долларов/баррель - Промсвязьбанк
К середине торгов вторника российский фондовый рынок демонстрирует уверенное снижение. Провал на американских площадках, где вчера основные индексы потеряли более 2,5%, а также откат нефти марки Brent к 50 долларам за баррель, поддерживают российских "медведей", что увело индекс МосБиржи (-1,8%) в... читать дальше
.25 декабря 2018 года 13:04
В связи с празднованием Рождества в католическом мире сегодня российские активы торгуются в гордом одиночестве. Отыгрывая вчерашний обвал индексов Уолл-стрит, которые погрузились в медвежий рынок, отечественные бенчмарки несут масштабные потери во вторник, указывает аналитик социальной сети для... читать дальше
.25 декабря 2018 года 12:48
"На фоне всеобщего бегства из рисковых активов цена нефти Brent упала вчера более чем на 6% - до минимумов с августа прошлого года, опускаясь в моменте ниже $50,5/барр. Сообщения о том, что страны-экспортеры ОПЕК и не-ОПЕК могут более существенно сократить добычу в следующем году, чем было... читать дальше
.25 декабря 2018 года 11:20
Негативные настроения в отношении перспектив "чёрного золота" по-прежнему доминируют на рынках - "Нордеа Банк"
"В понедельник вечером нефтяные котировки испытали очередную волну распродаж, обновив минимумы за последние 1,5 года: фьючерсы на Brent закрылись на уровне $50.47/bbl, а контракты на нефть WTI снизились до $42.53/bbl. С одной стороны, нефтяные цены по-прежнему находятся под давлением из-за... читать дальше
.25 декабря 2018 года 09:50
Американские фондовые индексы продемонстрировали активное снижение в понедельник. Рождественская сессия на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходит в "красной зоне". читать дальше
.25 декабря 2018 года 09:02
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на глобальных рынках из-за опасений относительно замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики ФРС. В текущий момент цены на нефть находятся существенно ниже нашей оценки равновесного уровня (60... читать дальше
.24 декабря 2018 года 18:22
"Тренды рынками заданы вполне однозначно. Еще немного вниз - и эмоции игроков включатся и выплеснутся в продажи, - предупреждает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Продажи западных акций, отечественных акций (в меньшей степени - облигаций), рубля. Ранее мы говорили, что... читать дальше
.24 декабря 2018 года 16:48
"Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 24 декабря к 15:16 мск снижалась на 0,8% до 53,67 доллара за баррель. Рынок "черного золота" пытается стабилизироваться около уровня 54 доллара за баррель после ощутимого падения на прошлой неделе. Поддержка приходит от слов президента... читать дальше
.24 декабря 2018 года 15:10
Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому вероятность хорошего роста рисковых активов весьма высока - ИК "ФИНАМ"
"На мировых финансовых рынках началась последняя рабочая неделя. Не увидели мы никакого новогоднего ралли, даже наоборот, под занавес все фондовые рынки рухнули до минимальных отметок за 1.5-2 года. Зато есть позитив с прицелом на 1-2 года. Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому... читать дальше
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