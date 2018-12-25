Российский рынок акций во вторник двигается вниз на низких торговых оборотах - Dukascopy Bank SA

"Во вторник фондовые индексы стран АТР снижаются вслед за американские индексами, которые в понедельник опустились в среднем на 2,5%. Так, индекс Nikkei 225 завершает сегодняшний день падением на 5%, что является максимальным дневным падением за последние два года, а китайские индексы акций снизились в среднем на 0,8%. Нефтяные контакты завершили вчерашний день падением до $50,4 за баррель марки Brent, оказав тем самым давление на курс рубля в ходе вечерних валютных торгов. А вот сегодня торги нефтяными контрактами проводиться не будут. Таким образом, созданы все предпосылки для негативного начала торгов на российском рынке акций во вторник. При этом падение сопровождается низкими торговыми оборотами, так как торги на западных биржах сегодня не проводятся по случаю празднования католического Рождества", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.