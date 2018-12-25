Негативные настроения в отношении перспектив "чёрного золота" по-прежнему доминируют на рынках - "Нордеа Банк"

"В понедельник вечером нефтяные котировки испытали очередную волну распродаж, обновив минимумы за последние 1,5 года: фьючерсы на Brent закрылись на уровне $50.47/bbl, а контракты на нефть WTI снизились до $42.53/bbl. С одной стороны, нефтяные цены по-прежнему находятся под давлением из-за опасений игроков относительно перспектив роста мировой экономики: вероятное замедление экономического роста создает неопределенность спроса на энергоресурсы. С другой стороны, рекордные уровни добычи в странах-экспортерах нефти внушают участникам рынка страх избыточного предложения сырья. Кроме того, распродажи на глобальных финансовых рынках резко увеличились за последние дни, в результате чего большинство индексов находились в красной зоне, что также нашло отражение в снижении нефтяных фьючерсов. Таким образом, ввиду отсутствия фундаментальных сигналов о достижении баланса спроса и предложения, негативные настроения в отношении перспектив "чёрного золота" по-прежнему доминируют на рынках", - полагают аналитики "Нордеа Банка".