Риски для рубля остаются повышенными на фоне снижения нефти к отметке $50/баррель - "Нордеа Банк"

"Риски ослабления рубля возрастают на фоне распродаж нефтяных фьючерсов: USD/RUB в моменте достигает значений 68.6, EUR/RUB – 78.3. В понедельник российская валюта демонстрировала небольшое укрепление на фоне приближающегося пика налоговых платежей, однако падение нефтяных котировок более чем на 5% после закрытия торгов на российском рынке повышает риски снижения рубля в основных валютных парах. Ввиду закрытия американских и европейских площадок на период рождественских праздников и отсутствия выхода значимой статистики, именно ситуация на нефтяном рынке может оказать давление на российскую валюту в ходе ближайших двух торговых сессий. Кроме того, увеличивается вероятность закрытия длинных позиций по рублю перед праздничными выходными, в результате чего российская валюта также может потерять часть позиций. Основным фактором, способным локально поддержать рубль, остаются налоговые платежи, пик которых приходится на сегодня. Краткосрочные ориентиры по USDRUB – 68-70, EURRUB – 77-79", - отмечают в "Нордеа Банке".