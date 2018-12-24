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24 декабря 2018 года 18:50
Завтра рынок акций ляжет в дрейф у достигнутых уровней - Промсвязьбанк
"Последнюю рабочую неделю 2018 года российский фондовый рынок начала снижением, чему способствовал внешний фон, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - И если в начале дня наши акции были поддержаны динамикой рынка энергоносителей, то к окончанию торгов нефть марки Brent ушла ниже пятничного закрытия, закрепившись в районе 53,2 доллара за баррель. Также продажи были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. В частности, в США, несмотря на низкую активность игроков из-за короткого торгового дня в преддверии празднования католического Рождества, индексы Dow Jones и S&P500 за первые тридцать минут торгов упали на 1,5%. В результате, к 18.00 индекс МосБиржи снизился на 1,2%, отступив ниже 2320 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги X5 Retail Group, М.Видео и МТС, упавшие более чем на 4%. Лучше рынка торговались ПИК и Россети, прибавившие 1,8% и 1,4% соответственно. В рамках сегодняшней сессии "медведям" удалось увести индекс МосБиржи ниже среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и проходящего в районе 2330 пунктов. Это может стать сигналом к углублению коррекции, однако для этого необходимо подтверждение пробоя, которым может выступить преодоление поддержки на уровне 2300 пунктов. При этом завтра рынок ляжет в дрейф у достигнутых уровней на фоне отсутствия торгов на ведущих западных площадках в связи с празднованием католического Рождества".
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24 декабря 2018 года 18:22
"Тренды рынками заданы вполне однозначно. Еще немного вниз - и эмоции игроков включатся и выплеснутся в продажи, - предупреждает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Продажи западных акций, отечественных акций (в меньшей степени - облигаций), рубля. Ранее мы говорили, что... читать дальше
.24 декабря 2018 года 16:48
"Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 24 декабря к 15:16 мск снижалась на 0,8% до 53,67 доллара за баррель. Рынок "черного золота" пытается стабилизироваться около уровня 54 доллара за баррель после ощутимого падения на прошлой неделе. Поддержка приходит от слов президента... читать дальше
.24 декабря 2018 года 15:10
Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому вероятность хорошего роста рисковых активов весьма высока - ИК "ФИНАМ"
"На мировых финансовых рынках началась последняя рабочая неделя. Не увидели мы никакого новогоднего ралли, даже наоборот, под занавес все фондовые рынки рухнули до минимальных отметок за 1.5-2 года. Зато есть позитив с прицелом на 1-2 года. Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому... читать дальше
.24 декабря 2018 года 13:51
"На прошлой неделе доллар обновил минимумы начала сентября в паре с иеной, нарушив целостность уровня 111. Котировки "нащупали дно" в районе 110,80, откуда не смогли полноценно восстановиться и возобновили снижение в понедельник. USD продолжает бороться за отметку 111, но текущая обстановка на... читать дальше
.24 декабря 2018 года 12:41
"Нефтяные цены сдержанно восстанавливаются после сообщений о том, что ОПЕК+ для поддержания баланса на рынке может дополнительно сократить добычу нефти или продлить срок действия сделки. Такое мнение в воскресенье на конференции в Кувейте высказал министр энергетики ОАЭ. По мнению чиновника,... читать дальше
.24 декабря 2018 года 10:24
"Цены на нефть приостановили падение на фоне сокращения "коротких" позиций крупными участниками рынка. Представители ОПЕК заявили, что при необходимости могут увечить объем сокращения в рамках нового соглашения, которое было заключено в декабре. Котировки Brent будут находиться в диапазоне 53-55... читать дальше
.24 декабря 2018 года 10:06
"Немного о золоте: неразбериха на рынках стимулирует интерес к жёлтому металлу даже на фоне повышения ставки ФРС. Впрочем, более важным является то, что рынок не закладывает длительную серию повышения ставки в 2019 году. За месяц золото подорожало на 3,4%, а за год подешевело на 0,8%. Резервы SPDR... читать дальше
.24 декабря 2018 года 09:52
"Новую неделю нефть начала с попыток восстановления понесённых потерь. Министр энергетики ОАЭ Сухаил Ал-Мазруи заявил, если принятых мер OPEC+ будет недостаточно, то производители вновь встретятся, чтобы обсудить дополнительные меры по стабилизации рынка. Следующая встреча мониторингового комитета... читать дальше
.24 декабря 2018 года 09:45
Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник восстанавливается. читать дальше
.21 декабря 2018 года 18:27
"Золото растет вслед за евро на фоне падения доллара и доходностей КО США. Рост золота с 12 ноября составил 3,6%. Мы считаем, что дальнейший потенциал укрепления золота ограничен в связи с возможным разворотом американского индекса S&P 500, который находится вблизи ключевого уровня поддержки. На... читать дальше
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