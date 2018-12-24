Завтра рынок акций ляжет в дрейф у достигнутых уровней - Промсвязьбанк

"Последнюю рабочую неделю 2018 года российский фондовый рынок начала снижением, чему способствовал внешний фон, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - И если в начале дня наши акции были поддержаны динамикой рынка энергоносителей, то к окончанию торгов нефть марки Brent ушла ниже пятничного закрытия, закрепившись в районе 53,2 доллара за баррель. Также продажи были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. В частности, в США, несмотря на низкую активность игроков из-за короткого торгового дня в преддверии празднования католического Рождества, индексы Dow Jones и S&P500 за первые тридцать минут торгов упали на 1,5%. В результате, к 18.00 индекс МосБиржи снизился на 1,2%, отступив ниже 2320 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги X5 Retail Group, М.Видео и МТС, упавшие более чем на 4%. Лучше рынка торговались ПИК и Россети, прибавившие 1,8% и 1,4% соответственно. В рамках сегодняшней сессии "медведям" удалось увести индекс МосБиржи ниже среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и проходящего в районе 2330 пунктов. Это может стать сигналом к углублению коррекции, однако для этого необходимо подтверждение пробоя, которым может выступить преодоление поддержки на уровне 2300 пунктов. При этом завтра рынок ляжет в дрейф у достигнутых уровней на фоне отсутствия торгов на ведущих западных площадках в связи с празднованием католического Рождества".