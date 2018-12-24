Инфляция ниже 5,5% в I квартале 2019г может стать сигналом для смягчения ДКП - "ВТБ Капитал"

Инфляция ниже 5,5% в I квартале 2019 года может стать сигналом для Банка России о необходимости начала смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), считает главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ Александр Исаков.

"С 2019 года повышается НДС с 18% до 20%. По нашим оценкам, это приведет к росту инфляции до 5,5-6,0% в первом квартале следующего года, так как опыт повышения НДС в других странах свидетельствует о том, что обычно повышение этого налога практически полностью переносится в цены", - сказал А.Исаков в интервью агентству "Интерфакс".

По мнению экономиста, если повышение НДС не повлияет на рост цен, то это будет тревожным сигналом.

"Это даст нам больше поводов начать думать о том, насколько действительно у нас сильный спрос, если повышение НДС не приводит к росту цен. Мне кажется, что если цены не отреагируют на НДС, как они должны в нормальных условиях, это должно послать Банку России сигнал о том, что потребительский спрос на самом деле не перегрет, не разогрет, и можно проводить более мягкую политику, не боясь вторичных эффектов. Если мы не увидим эти 5% в марте-апреле, то это будет повод задуматься о том, не следует ли смягчить политику больше и раньше, чем планируется сейчас. Если цены будут расти, как мы думаем, на 5,5-6,5% в апреле, то это будет сигнал о том, что ситуация стабильна", - сказал А.Исаков.