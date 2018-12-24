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24 декабря 2018 года 17:47
В понедельник российский фондовый рынок продолжает двигаться в понижательном тренде вслед за азиатскими и западными площадками - УК "Райффайзен Капитал"
В понедельник, 24 декабря, российский фондовый рынок продолжает двигаться в понижательном тренде вслед за азиатскими и западными площадками: с открытия индекс Мосбиржи теряет 1%, а РТС - 0,8%, констатирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. "На этот раз триггером повсеместных распродаж выступили противоречивые сигналы со стороны представителей Администрации США, которые усложнили и без того непростую ситуацию на рынке, - указывает эксперт. - Новые высказывания Д.Трампа о серьезном недовольстве главой ФРС инвесторы теперь уже восприняли как потенциальную угрозу увольнения Дж.Пауэлла, однако министр финансов США поспешил заверить общественность, что этого не произойдет, поскольку у президента нет таких полномочий. В то же время, сам С.Мнучин потом создал новый повод для беспокойства на рынке, проведя беседы с руководителями шести крупнейших банков для оценки стабильности их рыночного положения и достаточности ликвидности на выходных, а также запланировав на понедельник звонок с Президентской рабочей группой по финансовым рынкам (создана после Кризиса 1987 года). Подобные действия Минфина США не могут не наталкивать на мысли о наличии кризиса на финансовых рынках, что, конечно, сложно отрицать, видя динамику индексов, однако, они же, как снежный ком, усиливают панику среди инвесторов, провоцируя распродажи". При этом, власти Китая вовсю работают над поиском мер поддержки экономического роста, чтобы не допустить значительного замедления до достижения компромисса с США по торговым вопросам. Так, с 1 января будут отменены экспортные пошлины на 94 товара, включая удобрения и железную руду, а для более чем 700 наименований будут действовать временные сниженные тарифы. Помимо этого, власти Китая изучают другие возможности по снижению налогов, импортно-экспортных тарифов, а также резервных требований для банков в 2019 году, а также планируют увеличение расходов на инфраструктуру. Однако, на фоне разнонаправленного новостного фона из США эти инициативы КНР остались рынком не замечены.
- RFC_Комментарий_28_11_2018.doc (Размер - 28kb)
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.24 декабря 2018 года 16:48
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.24 декабря 2018 года 10:06
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.24 декабря 2018 года 09:52
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.24 декабря 2018 года 09:45
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