Нефть цепляется за $54, рубль корректирует пятничный провал - ГК "Форекс Клуб"

"Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 24 декабря к 15:16 мск снижалась на 0,8% до 53,67 доллара за баррель. Рынок "черного золота" пытается стабилизироваться около уровня 54 доллара за баррель после ощутимого падения на прошлой неделе. Поддержка приходит от слов президента ОПЕК, министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о том, что величина сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ при необходимости может быть увеличена, также может быть продлен срок ее действия. Однако опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и замедления мировой экономики давят на нефтяные котировки. Рубль днем корректируется вверх против доллара и в меньшей степени - к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на forex в направлении 1,14 доллара. Попытки доллара закрепиться на уровне 69 рублей пока не удались, и рубль возвращает позиции, утраченные в пятницу. В итоге, "американец" к 15.20 мск снижался с начала торгов на 0,6% до 68,41 рубля, евро - на 0,3% до 78,03 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом колеблется в районе отметки 3,65 тысячи - минимума за несколько недель. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 67,8-69 рубля, евро - в коридоре 77,3-78,7 рубля", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.